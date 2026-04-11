Este sábado 11 de abril desde las 11:30 a.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 31 de . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de DSports en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de DGO, servicio de paga. En España podrás mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Spotify Camp Nou será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Por LaLiga, Barcelona vs. Espanyol se enfrentan en el Camp Nou. (Video: FC Barcelona)
Por LaLiga, Barcelona vs. Espanyol se enfrentan en el Camp Nou. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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