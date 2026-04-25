Este sábado 25 desde las 9:15 a.m. (horario peruano), Barcelona vs. Getafe chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 32 de LaLiga. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: Movistar LaLiga lo pasará en España y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Coliseum será el escenario de este duelo que comenzará con siete horas más en España. ¡Imperdible!

Barcelona vs. Getafe se miden por la jornada 32 de LaLiga. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Getafe se miden por la jornada 32 de LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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