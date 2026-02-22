Este domingo 22 de febrero desde las 10:15 a.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 25 de . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. En España podrás mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Spotify Camp Nou será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Barcelona vs. Levante se enfrentan por la fecha 25 de LaLiga. (Video: FC Barcelona)
