Este domingo 22 de marzo desde las 8:00 a.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 29 de . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de DSports en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de DGO, servicio de paga. En España podrás mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Spotify Camp Nou será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Por la jornada 29 de LaLiga, Barcelona vs. Rayo Vallecano juegan este fin de semana. (Video: FC Barcelona)
Por la jornada 29 de LaLiga, Barcelona vs. Rayo Vallecano juegan este fin de semana. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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