Este domingo 10 de mayo desde las 2:00 p.m. (horario peruano), Barcelona vs. Real Madrid chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 35 de LaLiga. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de DSports en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de DGO, servicio de paga. En España podrás mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Spotify Camp Nou será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

Barcelona vs. Real Madrid se ven las caras en un nuevo clásico de España que será transmitido vía DIRECTV, DSports, DGO, Movistar LaLiga y DAZN. (Video: FC Barcelona)
Barcelona vs. Real Madrid se ven las caras en un nuevo clásico de España que será transmitido vía DIRECTV, DSports, DGO, Movistar LaLiga y DAZN. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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