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Partido gratis, España vs. Irak EN VIVO: link para ver ESPN, RTVE Play, La1 y Disney Plus
Por un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026, España vs. Irak se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ESPN (Disney Plus) para toda Latinoamérica, mientras que desde España se verá mediante La1 de TVE y RTVE Play. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio ABANCA-RIAZOR (La Coruña, España), está programado para las 14:00 horas del jueves 4 de junio en suelo peruano, con siete horas más en España.
España vs. Irak chocan en un partido internacional que será televisado a través de las señales de ESPN, Disney Plus, La1 de TVE y RTVE Play. (Video: RFEF) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.