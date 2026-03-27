¿Dónde ver España vs. Serbia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por ? ¿En qué canal transmiten el partido? Para Latinoamérica, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 27 de marzo del 2026: ESPN y Disney Plus; mientras que en España se televisará vía La1 de TVE y RTVE Play. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 3:00 p.m. y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

España vs. Serbia se enfrentarán este viernes en el Estadio La Cerámica. (Video: FEF)
España vs. Serbia se enfrentarán este viernes en el Estadio La Cerámica. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS