Este viernes 24 de abril desde las 2:00 p.m. (horario peruano), Real Madrid vs. Betis chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 32 de LaLiga 2025-26. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de DSports en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma DGO, servicio de paga. En España podrás mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no lo recomendamos. El Estadio Benito Villamarín será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Real Madrid vs Betis se enfrentan por la fecha 32 de LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs Betis se enfrentan por la fecha 32 de LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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