Desde el estadio Santiago Bernabéu, vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 15 de , este domingo 7 de diciembre. ¿Cuál es el horario de la programación? Las acciones inician desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). Si estás interesado en seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de ESPN, canal disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, además de su versión de streaming de Disney Plus; en España está disponible en Movistar LaLiga y DAZN. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. Celta por LaLiga. (Video: LaLiga)
Real Madrid vs. Celta por LaLiga. (Video: LaLiga)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS