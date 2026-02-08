Este martes 20 de enero desde las 3:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la hornada 23 de . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de DSports en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de DGO, servicio de paga. En España podrás mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Santiago Bernabéu será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

