En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid vs Alavés chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 36 de LaLiga. El partido, en la que ambos cuadros buscarán sumar y seguir en racha, arrancará a las 2:30 de la tarde (hora peruana) y 9:30 de la noche (hora española). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN para América Latina, mientras que Movistar será la señal encargada pasar el duelo en España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Hacia el cierre de la temporada 2023-24, Carlo Ancelotti ha restablecido a la mayoría de los titulares del Real Madrid, pensando en el Alavés y buscando preservar el alto rendimiento del equipo. La importancia de este esfuerzo se magnifica a medida que se acerca la anticipada final de la Liga de Campeones, programada para el 1 de junio, solo tres semanas más adelante.

Adicionalmente, el Real está enfocado en superar el récord de la liga de 29 jornadas sin derrotas y romper la marca histórica del club de 30 partidos invictos en competencias nacionales, lograda entre mayo de 1988 y abril de 1989. También busca empatar el récord de más juegos consecutivos sin conceder goles de local, objetivo que podría alcanzar si no recibe tantos en las siguientes dos pugnas en casa.

En esa línea, la incertidumbre en la portería se ha convertido en el punto focal. Esta es la única posición que genera dudas para Ancelotti. El DT desea evaluar la progresión de Courtois en los próximos cotejos para determinar si el guardameta, a quien considera “el mejor portero del mundo”, se aproxima al nivel óptimo para ser titular en Wembley o si, por el contrario, optará por reconocer la excelente temporada de Andriy Lunin con la titularidad.

Del otro lado, el Alavés llega al encuentro relajado y sin presiones, habiendo alcanzado sus metas de la campaña más temprano de lo esperado. El cuadro busca mantener su desempeño reciente, que ha asegurado su permanencia de forma anticipada. ‘El Glorioso’, actualmente en una racha de cuatro partidos sin derrotas, con tres triunfos y un empate.

La rapidez y la solidez defensiva se destacan como los pilares esenciales de un conjunto que conoce bien cómo abordar estos encuentros y que ha visto en Nahuel Tenaglia, Jon Guridi y Giuliano Simeone tres catalizadores que han impulsado su rendimiento en los momentos cruciales del torneo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Alavés?

El encuentro entre Barcelona y Real Sociedad está pactado para este martes 14 de mayo desde las 2:30 de la tarde, según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 3:30 p.m. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 4:30 p.m. Mientras que en México a la 1:30 p.m.; en tanto que en España a las 09:30 de la noche.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Alavés?

La disputa entre Real Madrid vs Alavés tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu y se transmitirá en Latinoamérica a través de ESPN y su plataforma de streaming, Star Plus. En México, el partido será emitido por Sky Sports, mientras que en España, los derechos de transmisión pertenecen a Movistar LaLiga y DAZN. Si no tienes acceso a estas opciones, puedes seguir el desarrollo del compromiso minuto a minuto en el sitio web de Depor.

¿Dónde juegan Real Madrid vs Alavés?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain al final de esta temporada para jugar fuera de Francia, según anunció oficialmente este viernes en un vídeo en redes sociales, aunque no divulgó cuál será su próximo destino. (Video: EFE)