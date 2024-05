Real Madrid vs Alavés se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 14 de mayo, por la fecha 36 de LaLiga de España, en un compromiso que se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. El duelo está pactado para iniciar a partir de las 2:30 de la tarde (hora peruana, 9:30 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS por ESPN, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus. Y en España por Movistar LaLiga y DAZN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Joselu afina la puntería de cara al partido ante Alavés. (Video: Real Madrid)





Real Madrid vs Alavés: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Fran García; Camavinga, Dani Ceballos, Luka Modric; Arda Güler, Joselu, Brahim Díaz.

Alavés: Owono; Tenaglia, Abqar, Rafa Marín, Javi López; Carlos Vicente, Benavidez, Jon Guridi; Ander Guevara, Giuliano y Kike García.