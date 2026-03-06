Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan por LaLiga. (Diseño: Depor)
Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan por LaLiga. (Diseño: Depor)

Este viernes 6 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario peruano), Real Madrid vs. Celta de Vigo chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 27 de LaLiga. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. En España podrás mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Balaídos será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan por LaLiga. (Video: Real Madrid)

TAGS RELACIONADOS