Una vez terminada su aventura en el Real Madrid y con la necesidad de jugar para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022 con su selección, Gales, la gran interrogante en torno a Gareth Bale fue dónde continuará su carrera el de Cardiff. Una información del propio presidente del Getafe vinculó al atacante con el club madrileño. Sin embargo, el mismo jugador se encargó de desmentir la noticia.

“No tengo una decisión cerca, pero no voy a jugar en el Getafe, eso es seguro”, recalcó Bale, después de que el presidente del club madrileño desvelase haber recibido una propuesta para contratar al ex del Real Madrid el pasado miércoles.

“Alguien se lo puede tomar a broma, pero hace 45 o 50 minutos que he hablado con su representante y nos lo han ofrecido, no es un invento”, dijo el presidente del Getafe. Unas horas más tarde, el agente del Bale desmintió dichas declaraciones.

Lo que sí es una realidad es que Gareth Bale tiene que empezar a buscar equipo, si no quiere llegar fuera de forma y ritmo al Mundial de Qatar 2022, el primero en 64 años para Gales.

Precisamente sobre su futuro, el galés lo dejó claro. “Creo que necesito jugar al fútbol. Una vez que vuelva a jugar con normalidad mi cuerpo se volverá más robusto y será mejor en vez de entrar y salir. Así es muy difícil conseguir ritmo en un equipo en el que estás entrando y saliendo”, añadió en referencia al Real Madrid.

“Cualquier jugador lo dirá igual. Si juegas cada fin de semana estás más en forma, así que solo necesito jugar partidos y estaré listo para ir al Mundial. Donde vaya será un ‘win-win’ porque jugaré y con suerte jugaré bien para ayudar al equipo donde esté. Tengo mucho tiempo para ir de vacaciones y decidir mi futuro entonces”, finalizó Bale.

Tottenham le dijo ‘no’

El de Cardiff, que fue el jugador más caro del mundo cuando fichó por la ‘Casa Blanca’, tenía pensando volver con los ‘Spurs’, donde pasó la campaña 2020-21 cedido, pero el club tiene otros planes.

Según informa ‘Telegraph’, en el Tottenham han descartado la opción de que el galés regrese a Londres, a pesar de que Bale veía con buenos ojos una tercera etapa en el cuadro inglés.

Así las cosas, por tanto, Bale tendrá que considerar otras propuestas. El Cardiff City, una opción emocional para él por ser el club de su ciudad natal, o el DC United de la MLS son algunas de ellas.





