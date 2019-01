Genial bicicleta de Vinicius y chance fallada por Dani Ceballos en el Real Madrid [VIDEO]

Vinicius Junior es un malabarista. La pregunta del millón de euros es si será un futbolista que apoye al resto de compañeros del Real Madrid. El brasileño lo trata, pero no termina de encajar un gran juego en el ida y vuelta para los madridistas. En el Real Madrid vs. Leganés , el delantero realizó una bicicleta que emocionó a todos los fanáticos del Bernabéu, pero la jugada final encontró la desesperación de parte de sus hinchas en las gradas.



Minuto 9 del partido. Vinicius Junior tomaba el balón por la banda izquierda, realiza una bicicleta y se escapa de los jugadores. Por la presión rival, el brasileño trata de meter un pase al área, pero en medio de la jugada, aparece Dani Ceballos para pegarle de manera tibia. No hubo mucho peligro en el área del Leganés, salvo el intento del atacante.



Real Madrid vuelve a la acción tres días después de sufrir un golpe duro en la Liga Santander: derrota por 2-0 frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. La caída alejó a los madridistas de los primeros lugares del torneo y complica sus aspiraciones por ser campeón esta temporada.



Santiago Solari y sus dirigidos tienen la posibilidad de mejorar la imagen -dejada el último domingo- ante sus aficionados en el partido de ida por la Copa del Rey. Por lesiones o para dar descanso a algunos elementos, los 'blancos' presentan variantes en el equipo titular para medirse al Leganés.