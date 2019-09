"Demasiados viajes": Gerard Piqué culpa a la pretemporada del mal inicio del Barcelona

► Messi fue cambiado en el entretiempo del Barcelona vs Villarreal



Tres victorias en el Camp Nou, y dos empates y una derrota fuera del fotrtín azulgrana. Ese es el balance hasta el momento del Barcelona en LaLiga Santander , al que habría que agregarle el empate sin goles en Dortmund por la Champions League. Un inicio bastante irregular que se podría explicar por la ausencia de Lionel Messi, lesionado en el primer día de pretemporada, pero que Gerard Piqué ha preferido explicar de otro modo.



El central azulgrana repasó el inicio de los culés tras la ajustada ajustada victoria ante el Villarreal, y consideró que la pretemporada no fue buena.



"A veces pasa. La pretemporada no nos ha ayudado. Ha habido muchos viajes, pero somos el Barça y no hay excusas. Por más que tengamos jugadores de baja, hay que ganar. El resultado de hoy es muy bueno. La lesión de Leo nos ha parado un poco y nos han marco el gol. Y en la segunda parte, hemos intentado apretar", explicó Piqué.



La baja de Leo

Era la primera ocasión de la temporada en la que Messi aparecía en el equipo titular tras haberse recuperado de la lesión en el gemelo que sufrió en pretemporada, pero volvió a sentirse, aunque ahora en el muslo izquierdo.



En el descanso del duelo ante el 'Submarino Amarillo' se produjo la sustitución del argentino, aunque antes, a la media hora de juego, ya había tenido que ser asistido en la banda tras recibir un golpe.



El club azulgrana todavía no ha informado sobre el alcance de la lesión a la espera de las pruebas médicas.

