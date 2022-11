El anuncio del retiro de Gerard Piqué ha causado un gran impacto en el mundo de fútbol. El central de Barcelona contó, a través de un video en redes sociales, que este sábado 05 de noviembre jugará su último duelo en el Camp Nou y con la camiseta azulgrana. La decisión no solo se basa en temas deportivos porque también hay ciertos detalles que lo llevaron a tomar la decisión de cortar su carrera con 35 años de edad a puertas del Mundial Qatar 2022.

Con contrato vigente hasta 2023 y algunos minutos en la temporada por la rotación del DT Xavi Hernández en Barcelona, no era previsible el proceder del español. Sin embargo, el hecho de no ser prioridad parece haber pasado factura. Jules Koundé, Andreas Christensen, Eric García o Ronald Araujo (antes de lesionarse), lo relegaron al rol de quinto central. Y salvo por lesión o descanso, siguió en la misma situación.

Además, en el pasado partido ante Inter de Milán se volvió notoria la falta de ritmo de competencia porque repetidos fallos provocaron llegadas y goles del rival. Este resultado pasó factura porque el equipo azulgrana se despidió de la Champions League tras quedar terceros.

Gerard Piqué está en la prelista de España para el Mundial Qatar 2022. (Foto: EFE)

Problemas salariales

Desde el mes de enero de 2018, Piqué se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados en la historia con la suma de 142 millones de euros brutos. Resignó parte de esos ingresos en pandemia, pero cuando lo convocaron para un segundo recorte, se negó.

Sin embargo, la llegada de Joan Laporta provocó ciertos cambios en este aspecto ya que buscaban aligerar la masa salarial. El adiós de Messi permitió un gran cambio, pero el central español era el problema. “Lo intentamos, hablamos con algunos jugadores para negociar una rebaja... Pero no se dio. No solo no salió, sino que hemos tenido que avalar 10 millones de euros que de haber existido esas rebajas no habrían obligado a hacer ese aval”, recalcó el presidente del club.

Tras su retiro, se volverá en un problema menos para el club debido a que el próximo mercado de invierno podrán realizar un fichaje en este sector que se ha visto tan debilitado por las repetidas lesiones. Ahora queda ajustar la situación de Busquets y Jordi Alba.





La vida personal

Lo extra futbolístico también formó parte de la polémica. Unos audios filtrados con conversaciones con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de España, relacionados a algunas de sus acciones con Kosmos que daban cuenta de un conflicto de intereses, aunque el futbolista dio cuenta que no había “nada ilegal”. Algunos tienen que ver con las negociaciones por la Supercopa de España disputada en Arabia Saudita.

Sumado a este problema, la separación de Shakira fue otro de los detonantes. Por los rumores de infidelidad que habrían decantado en el divorcio, por su nueva pareja (y empleada de la empresa Kosmos) Clara Chía Martí, por los problemas legales que surgieron a partir de la división de bienes y la custodia de los pequeños, y hasta por las repercusiones del hit “Monotonía”, que la artista usó como catarsis para hablar de la ruptura.

(Foto: AFP)

Nueva Ley del Deporte

El mismo día de su retiro, el Congreso de España aprobó la nueva Ley del Deporte en la que se incluye una cláusula que parece ser referente al jugador español. Esto se debe a los vínculos con Rubiales y la realización de la Supercopa de España en otro continente.

En el texto se ha incluido una variación que impide a un deportista en activo establecer relaciones comerciales con una competición de carácter estatal en la que sea susceptible de participar. Es decir, hoy, la empresa de Gerard Piqué, Kosmos, no podría volver a colaborar con la RFEF para realizar operaciones de nuevo respecto a la Supercopa de España.

La empresa del futbolista colaboró en el traslado de la Supercopa a Arabia. Y no es el único negocio relacionado con el deporte. También es la organizadora de la Copa Davis, a la que le cambió el formato en el año 2019.





Las palabras de Piqué

Gerard Piqué anunció este jueves su retiro del fútbol, causando gran sorpresa a los aficionados españoles. El defensor central del Barcelona comunicó la noticia mediante sus redes sociales con un emotivo video en el que confiesa que desde hace algún tiempo había pensado en tomar esta decisión.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo el catalán, en el clip donde aparecen pasajes suyos a lo largo de su carrera profesional.

“Hace semanas y meses que muchos hablan de mí y hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí. Como muchos de vosotros, soy del Barça de toda la vida”, confiesa un Piqué que tuvo como máximo logro en su trayectoria alzar la Copa del Mundo en 2010.

Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol. (Video: Gerard Piqué)





