Girona vs. Atlético Madrid se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 3 de enero por la jornada 19 de LaLiga que se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Montilivi. El partido será clave para ambas escuadras, ya que se encuentran disputando los primeros lugares de la tabla de posiciones, con los de Gerona, con 54 puntos, en el segundo lugar, mientras los ‘Colchoneros’ con 38, en la tercera casilla. El juego está programado para arrancar desde las 3:30 de la tarde (hora colombiana y peruana, y dos más en Argentina). Además, el compromiso será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y STAR Plus. En tanto, en España será por Movistar La Liga. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Girona vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga. (Video: Atlético Madrid)





Girona vs. Atlético Madrid: alineaciones posibles

Girona: Gazzaniga; Yan Couto, Eric García, Blind, Miguel; David López; Aleix García, Iván Martín; Tsygankov, Dovbyk, Sávio.

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Witsel, Hermoso, Lino; Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Morata.