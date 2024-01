En el Estadio de Gran Canaria, Barcelona vs. Las Palmas chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 19 de LaLiga de España, este jueves 04 de enero. El partido, que será el primero de ambas escuadras en este 2024 y con lo que buscan no tropezarse en el certamen, los ‘Blaugranas’ en cuarto lugar con 38 unidades, mientras que los de la ‘Unión Deportiva’ en el puesto décimo, con 25. La pugna iniciará a las 3:30 de la tarde (hora en Perú) y 9:30 p.m (hora en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Una distancia de siete puntos en comparación con los equipos en la cima, el Real Madrid y el Girona, representa una brecha significativa para los dirigidos por Xavi Hernández. Si aspiran a convertirse en una alternativa seria en el certamen, no tienen margen para cometer más fallos, por lo que tendrá que romper un récord negativo.

Hay que tener en cuenta que el Barcelona no ha logrado una victoria en partidos fuera de casa desde el 4 de noviembre, cuando ganó 0-1 ante la Real Sociedad. Desde entonces, tienen una racha de cuatro duelos sin triunfos: Shakhtar (1-0) y el Amberes (3-2), en Champions League, así como empates contra el Rayo Vallecano (1-1) y el Valencia (1-1) en la liga local.

Para este encuentro, Xavi contará nuevamente con Frenkie de Jong, quien regresará después de cumplir una suspensión de un partido. Se anticipa que el neerlandés recupere su puesto en el once titular, especialmente en el mediocampo, donde Gündogan parece tener un lugar fijo. La última plaza disponible en el centro será objeto de competencia entre Oriol Romeu, Fermín López y Sergi Roberto.

En la línea defensiva central, la disputa por el lugar estará entre Jules Koundé y Andreas Christensen. Además, no está claro si Joao Cancelo y Alejandro Balde formarán la pareja de laterales en lugar del defensor francés. En la parte delantera, es posible que Joao Félix compita con Ferran Torres por el puesto en el extremo izquierdo del ataque.

Por su parte, Las Palmas está teniendo una temporada destacada. Sin embargo, para el partido de este jueves, no podrán contar con el lateral derecho Julián Araujo, quien está cedido por los azulgranas, y existe la incertidumbre acerca de la disponibilidad del delantero Alberto Moleiro, ya que aún no se ha recuperado completamente de su lesión en el hombro derecho.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Las Palmas?

El partido Barcelona vs. Las Palmas está programado para jugarse este jueves 04 de enero desde la 3:30 de la tarde, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5:30 p.m.; mientras que en España a las 09:30 de la noche.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Las Palmas?

Barcelona vs. Las Palmas se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Latinoamérica. En tanto, en España será por Movistar La Liga TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

Barcelona vs. Las Palmas: alienaciones probables

FC Barcelona : Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Joao Cancelo; De Jong, Sergi Roberto, Gundogan; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Joao Félix

: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Joao Cancelo; De Jong, Sergi Roberto, Gundogan; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Joao Félix Las Palmas: Vallés, Suárez, Coco, Mármol, Cardona, Marvin Park, Muñoz, Perrone, Rodrigíguez, Munir el Haddadi, Marc Cardona.

Barcelona vs. Las Palmas: ¿dónde jugarán?

Barcelona vs. Las Palmas se enfrentarán en el Estadio de Gran Canaria. (Foto: Agencias)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.