Tras la partida de Lionel Messi en 2021, a Barcelona le costó reencontrar su identidad. Para recuperarla, recurrió a un viejo conocido, Xavi Hernández, y a un goleador de raza, como Robert Lewandowski, que acabó el año con 23 anotaciones en el torneo español. Así, pese a un inicio irregular de temporada (fue eliminado en fase de grupos de la Champions), fue el equipo más sólido de LaLiga y logró coronarse con una ventaja de 10 puntos sobre el Real Madrid. Además, le ganó a su clásico rival cuatro de los seis clásicos jugados en el 2023. Eso sí, en la presente temporada, los ‘culés’ han caído en un bache y urgen de resultados para aspirar al ‘bi’.

Actualmente, Barcelona se encuentra en la cuarta casilla, a siete puntos de los líderes Real Madrid y Girona. “Si no tenemos efectividad, como mínimo debemos tener alma. O nos dejamos la piel o no ganaremos nada”, fueron algunas de las declaraciones del DT Xavi Hernández, que demuestran que el equipo blaugrana no atraviesa su mejor momento. Además, Barza tiene la responsabilidad de también competir en Champions, donde enfrentará en octavos a Napoli, pues en las dos últimas ediciones fue eliminado en fase de grupos. Hacer un buen papel en ambos torneos es una obligación para los ‘cules’.

Eso sí, hay que destacar que Barcelona ha vuelto a ser ese club que saca ‘joyas’ frecuentemente. La más destacada ha sido Lamir Yamal, quien con 16 años ha jugado 18 partidos en esta liga –y marcó un gol–, y además ya debutó en la selección mayor de España. Fermín (20 años) es otro de los que ha tenido varios minutos –12 partidos– y Marc Guiu (17) jugó un duelo y anotó. Además, con Xavi Hernández, algunos canteranos como Alejandro Balde (20), Gavi (19) y Pedri (21) han seguido su camino a la consolidación.

Y hablando de jóvenes, este 2024 se espera ver brillar a dos de las promesas del fútbol brasileño y Mundial. Antes de que acabe el 2023, Barcelona presentó a Vitor Roque, de 18 años, quien empezará el año como todo un blaugrana. Además, Real Madrid anunció hace unas semanas a Endrick. La ‘joya’ brasileña de 17 años cerró su vínculo con la ‘Casa Blanca’ y en 2024 defenderá la camiseta merengue. El joven considerado el ‘nuevo Pelé’ ya viajó a España y conoció las instalaciones del club y a quienes serían sus nuevos compañeros. “Me apasiona todo del club. Es un sueño estar aquí”, dijo.





Real Madrid va por la revancha

La temporada 2022/23 fue para el olvido para Real Madrid: acabó a 10 puntos de Barcelona y, además, sufrió la partida de Karin Benzema, su máxima figura. Sin embargo, la llegada de Jude Bellingham le ha devuelto la esperanza a la ‘Casa Blanca’. El volante inglés de 20 años la ‘rompió’ desde el inicio y es el actual goleador de LaLiga, con 13 tantos. Récord para un volante.

Lo malo para Real Madrid han sido las constantes lesiones. Antes de que inicie la temporada, Thibaut Courtois se rompió los ligamentos y tuvo que ser operado. La ‘Casa Blanca’ contrató a Kepa Arrizabalaga como su reemplazo, y este también tuvo una lesión muscular en noviembre, aunque no fue tan grave. Los merengues también sufrieron las bajas de Eder Militao, Arda Güler, David Alaba (aún lesionados), Aurélien Tchouaméni (ya reapareció), Eduardo Camavinga, Dani Carvajal y Vinicius Jr., quienes volverán en 2024. Con ellos, los dirigidos por Carlo Ancelotti esperan quedarse con LaLiga 2023/24, que actualmente lideran. Eso sí, no la tendrá fácil, pues un rival inesperado les podría aguar la fiesta.

Girona, equipo dirigido por Míchel Sánchez, tuvo un buen 2022/23, pero se cayó sobre el final (terminó 10°), lo que no le permitió alcanzar un torneo internacional. Esta temporada, sin embargo, ha sido constante y lidera LaLiga junto al Real Madrid, que justamente ha sido su único ‘verdugo’ en lo que va del torneo. En 18 fechas jugadas, ya no es sorpresa y puede dar el golpe ante los favoritos de siempre.

Otro equipo que lucha por destronar a Barcelona es el Atlético de Madrid. Bajo el mando del ‘Cholo’ Diego Simeone, los ‘colchoneros’ se mantienen en el tercer lugar –igualado con Barza–, y espera el tropiezo de Real Madrid y Girona. En la temporada 2022/23 acabó en ese puesto, al igual que el año anterior. Su último título liguero –y en general– fue en la temporada 2020/21, en que se coronó con Luis Suárez como goleador. El ‘Atleti’ tiene el ‘plus’ que conoce muy bien la idea de su técnico. Diego Simeone tenía contrato hasta 2024, pero extendió su vínculo hasta 2027. De cumplir su periodo, tendrá 15 años en el club (llegó en 2012).

Lo feo de LaLiga

Como lamentablemente se ha hecho costumbre en España –y también en otras ligas– el racismo jugó un papel desafortunado en las gradas. Vinicius Jr. fue el más atacado, protagonizando episodios que jamás deberían suceder. Uno de los escándalos más sonados fue cuando Real Madrid enfrentó a Valencia y ‘Vini’ recibió insultos. LaLiga sancionó al equipo ‘che’ con una multa y el cierre del Mestalla, su estadio. El último ataque al crack brasileño fue en el clásico ante Barcelona, jugado en octubre, pero aún no se conoce la sanción final, aunque esta recaería en los hinchas agresores y no en el club.

Algunos fichajes que no rindieron

Pese a que se decía que Sergio Ramos tenía una jugosa oferta de Arabia, el defensa prefirió volver a Sevilla, club en el que debutó y se hizo un nombre. Sin embargo, apenas ha jugado la mitad de los partidos ligueros –lleva un gol–, y no ha podido colaborar a que su club salga de los últimos lugar (de momento es el 15°). En Champions, Sevilla quedó eliminado como último de su grupo.

De otro lado, la llegada de Edinson Cavani causó gran expectativa en los hinchas de Valencia. Sin embargo, el ‘9′ uruguayo solo anotó cinco goles en la temporada 2022/23, todos en la primera parte, es decir, en 2022. En 2023 no anotó y fichó por Boca Juniors. Su club apenas se salvó de la baja (finalizó en el puesto 16°).

Nuestros representantes

Renato Tapia es el único ‘embajador’ peruano en España, aunque ha tenido un año complicado. Pese a que en un inicio era fijo en Celta, en 2022 perdió el puesto y parecía que no seguiría en el club. Sin embargo, el ‘Cabezón’ se ganó un lugar y se ha convertido en una pieza vital en los últimos partidos de su equipo, que ronda los últimos lugares. Lleva 10 duelos esta temporada. “Estaba en lista de salida, pero le llegó su momento. Nos está dando algo que nos estaba faltando”, dijo el DT Rafa Benítez.

En tanto, luego de seis años en la MLS, Alexander Callens llegó al Girona para la temporada 2022-23, pero nunca logró asentarse. El año pasado no jugó –presentó una lesión que también lo dejó fuera de varios partidos de la selección– y este año disputó apenas seis partidos –todos entrando desde la banca– antes de partir al AEK Atenas. No fue su mejor etapa.





