¿Se queda o se va? La respuesta de Simeone sobre el posible traspaso de Godín al Inter de Milán

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid, no quiso opinar sobre el posible fichaje del uruguayo Diego Godín por el Inter de Milán, después de que el gerente del club neroazzurro asegurase que, "en breve", podrían hacer el anuncio oficial.



"Tenemos la negociación muy avanzada y fue bueno verle marcar contra la Juventus. Del resto no hablo, creo que en breve podemos hacer el anuncio oficial", señaló Marotta el jueves a 'Sky Sports'.



Simeone eludió comentar estas declaraciones este sábado, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de su equipo contra el Villarreal, en la Liga. "No puedo decir nada porque es una opinión o son unas palabras de Marotta. Ya en su momento si Godín o el Atlético tienen que decir algo ya se les comunicará", destacó



El técnico argentino advirtió de la dificultad del partido contra el Villarreal, al que miran como un equipo "complejo, duro y con muy buenos futbolistas" y "no a la tabla de posiciones", en la que su rival de este domingo ocupa la antepenúltima plaza.



Mientras el Atlético dobla en puntos en esta Liga al Villarreal, con 47 por los 23 de su adversario, hay datos que alertan al bloque rojiblanco. Por ejemplo, que el equipo castellonense ha sido invencible para él en sus últimos siete duelos del torneo, incluidos los cuatro más recientes en casa, ya fuera en el Vicente Calderón o en el actual Metropolitano, con dos empates y dos derrotas.



"Nosotros siempre miramos al equipo, no a la tabla de posiciones. Y vemos que el Villarreal siempre ha sido un equipo complejo, duro, difícil y con muy buenos futbolistas. Tiene un entrenador que ha logrado cambiar varias veces en su estilo de juego, con el 4-3-1-2 aquella vez que vino cuando empezaba con el equipo, y ahora vuelve nuevamente tras haber salido del club, con un 5-3-2 o un 5-4-1, donde se sienten más seguros", analizó Simeone.

