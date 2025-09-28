Gol de Álvaro Odriozola para el 1-0 de la Real Sociedad sobre Barcelona. (Video: ESPN)
parecía tener todo controlado y, al menos hasta ese entonces, había hecho los méritos para ponerse adelante en el marcador frente a la . No obstante, el fútbol no entiende de merecimientos y así lo hizo saber el conjunto visitante. En una buena transición hasta el campo culé, los dirigidos por Sergio Francisco se posicionaron con superioridad numérica y hallaron el camino para penetrar la portería protegida por Wojciech Szczęsny. Después de abrir la jugada hacia la derecha, Ander Barrenerxea puso el balón en el corazón del área, hasta donde había llegado para sorprender a todos. Sin marca encima, el exjugador del Real Madrid solo tuvo que barrerse para empujar el esférico y detectar el 1-0 parcial a favor de los suyos a los 31′.

