Gol de Anthony Gordon para el 1-0 del Barcelona vs. Getafe. (Video: ESPN)
Gol de Anthony Gordon para el 1-0 del Barcelona vs. Getafe. (Video: ESPN)

Cuando los hinchas del recién se estaban acomodando en los asientos del Spotify Camp Nou, decidió sorprenderlos de arranque con un gol de buena factura apenas los dos minutos de juego, colocando el 1-0 parcial sobre el . El delantero inglés aprovechó una mala salida del conjunto visitante, la cual le permitió perfilarse hasta tener el espacio para rematar y vencer al portero David Soria, con un poco de complicidad de Mario Martín tras el rebote en su pierna. ¡Los culés arrancaron con todo!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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