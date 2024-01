Cerca de finalizar el primer tiempo de la prórroga, Antoine Griezmann anota el 3-2 del partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid por los octavos de final de la Copa del Rey. ‘El Principito’ hizo una espléndida corrida por la banda derecha, dejando en el camino a los jugadores ‘Blancos’ que no pudieron detenerlo en el área. No obstante, cerca de finalizar el partido, Rodrigo Riquelme marcó el cuarto gol para los ‘Colchoneros’, sentenciando el marcador.

El francés, que no tuvo un partido con mucha presencia, se armó de inspiración e hizo suyo el sector derecho, dejando a Vinícius Júnior en el camino cuando intentó frenarlo. Al encontrarse en el área, Griezmann no pudo ser detenido y finalmente colocó la pelota en el segundo palo del portero Lunin, permitiendo a los ‘Colchoneros’ soñar con los cuartos de final de la Copa del Rey.





GOL de Rodrigo Riquelme para el 2-4 del Real Madrid vs. Atlético Madrid

En el tiempo añadido, cuando los ‘Merengues’ intentaban desesperadamente marcar el gol que les diera esperanzas de empate, Rodrigo Riquelme, con una brillante ejecución, anotó el cuarto tanto para el Atlético Madrid a los 119 minutos. Esta anotación confirmó la victoria por 4-2 sobre el Real Madrid y aseguró la clasificación del equipo de Simeone a los cuartos de final de la Copa del Rey.

GOL de Rodrigo Riquelme para el 2-4 del Real Madrid vs. Atlético Madrid. (Vídeo: X).





Real Madrid vs. Atlético Madrid: lo que se viene

Luego del encuentro ante Atlético Madrid, Real Madrid deberá enfocarse en lo que será su próximo reto de la temporada. En esta ocasión, Almería será el equipo al que enfrentarán los merengues. Este cotejo está pactado para el domingo 21 de enero desde las 10:15 de la mañana (hora peruana), en el Estadio Santiago Bernabéu.

Cabe destacar que el cuadro blanco marcha en la segunda posición del torneo español, con 48 unidades. Por ello, una victoria ante los ‘Rojiblancos’ será vital, esperando una caída de Girona para así tomar el liderazgo en LaLiga.

Atlético Madrid, por su lado, tendrá que alistarse para medirse ante Granada. Los de Diego Simeone volverán a la acción el lunes 22 de enero desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Los Cármenes, ubicado en el barrio del Zaidín.





