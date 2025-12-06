Gol de Antony para el 1-0 del Betis vs. Barcelona por LaLiga. (Video: ESPN)
Gol de Antony para el 1-0 del Betis vs. Barcelona por LaLiga. (Video: ESPN)

Barcelona volvió a defender como un equipo amateur y Real Betis no perdonó: Antony apareció en el área y decretó el 1-0 por LaLiga.

