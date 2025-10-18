Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Una chalaca mortal! Golazo de Axel Witsel para el 1-1 del Girona vs. Barcelona
Pese a la ventaja que había marcado el Barca en el Olimpic de Montjuic, rápidamente el rival encendió la máquina y tras un córner que termina en un mal despeje de los ‘culés’, Witsel agarra el balón y la mete de ‘chalaca’.
Golazo de chalaca de Axel Witsel para poner el 1-1 del Girona vs Girona. (Video: ESPN)
Empata rápido el equipo visitante. Después de unos minutos en los que parecía que el Barcelona se impondría como el dominador del partido, gracias al gol de Pedri, el marcador rápidamente vio un cambio que sorprendió a todos en Montjuic. A pesar de estar con el juego en contra, el Girona no dejó de buscar su oportunidad para llegar al empate rápido, fue así que obteniendo un córner, tuvo en el balón dentro del área. Pese al intento de rechazo de la defensa ‘culé’ la pelota quedó más que viva en zona de peligro, es así que con un cabezazo Arnau Martínez le acomoda la pelota a Witsel, que se metió tremenda chalaca para marcar el golazo del empate.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.