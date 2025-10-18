Golazo de chalaca de Axel Witsel para poner el 1-1 del Girona vs Girona. (Video: ESPN)
Empata rápido el equipo visitante. Después de unos minutos en los que parecía que el se impondría como el dominador del partido, gracias al gol de , el marcador rápidamente vio un cambio que sorprendió a todos en Montjuic. A pesar de estar con el juego en contra, el no dejó de buscar su oportunidad para llegar al empate rápido, fue así que obteniendo un córner, tuvo en el balón dentro del área. Pese al intento de rechazo de la defensa ‘culé’ la pelota quedó más que viva en zona de peligro, es así que con un cabezazo Arnau Martínez le acomoda la pelota a Witsel, que se metió tremenda chalaca para marcar el golazo del empate.

