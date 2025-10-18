Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Fútbol total! Golazo de Pedro para el 1-0 del Barcelona vs. Girona, por LaLiga
¡Un lujo en el Estadio Olímpico Lluís Companys! Luego de la estrepitosa derrota por 4-1 a manos del Sevilla antes del receso por la fecha FIFA, Barcelona salió con todo frente al Girona para evitar cualquier sorpresa que pudiera dejarlos en jaque en la lucha por el liderato de LaLiga 2025-26. Así pues, a los 14′ del primer tiempo, los culés aprovecharon su buen posicionamiento en campo contrario para ponerse en ventaja: tras internarse en el área y no encontrar oposición, Pedri giró su cuerpo ligeramente para sacar un zurdazo sutil y abrir la cuenta. 1-0 y a cobrar. Nadie pudo detener al volante español, quien una vez más confirma que es uno de los mejores del mundo en su posición. ¡Un lujo!
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.