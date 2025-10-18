Gol de Pedri para el 1-0 del Barcelona vs. Girona. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
¡Un lujo en el Estadio Olímpico Lluís Companys! Luego de la estrepitosa derrota por 4-1 a manos del Sevilla antes del receso por la fecha FIFA, salió con todo frente al para evitar cualquier sorpresa que pudiera dejarlos en jaque en la lucha por el liderato de LaLiga 2025-26. Así pues, a los 14′ del primer tiempo, los culés aprovecharon su buen posicionamiento en campo contrario para ponerse en ventaja: tras internarse en el área y no encontrar oposición, giró su cuerpo ligeramente para sacar un zurdazo sutil y abrir la cuenta. 1-0 y a cobrar. Nadie pudo detener al volante español, quien una vez más confirma que es uno de los mejores del mundo en su posición. ¡Un lujo!

