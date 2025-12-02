Gol de Raphinha para el 1-1 del Barcelona vs. Atlético de Madrid | VIDEO: DSports
¡La ausencia se había notado! El Barcelona y Hansi Flick anhelaban fervientemente el retorno de Pedri y Raphinha. El impacto de su vuelta se hizo sentir rápidamente: la dupla fue la responsable de la jugada que culminó en el gol del empate (1-1) contra el Atlético de Madrid, antes de la primera media hora del encuentro. El canario y el brasileño neutralizaron la ventaja inicial conseguida por Baena a los 20 minutos. Solo necesitaron seis minutos para ejecutar la acción: un pase sublime y en profundidad, seguido de un control preciso y un regate al portero, dejando la meta desprotegida para el remate.

