Gol de Ferrán Torres para el 2-1 del Barcelona vs. Elche por LaLiga | VIDEO: DIRECTV

vuelve a ponerse adelante en el marcador sobre el en el Estadio Martinez Valero. En una jugada magnifica donde Frankie de Jong dejó en el piso al portero del Elche, para luego cederle el balón a Ferrán Torrés quien solo tuvo que empujar el esférico para anotar el segundo gol azulgrana a los 40 minutos.

