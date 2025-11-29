Gol de Dani Olmo para el 2-1 del Barcelona vs. Alavés. (Video: beIN Sports / Foto: Getty Images)
En un abrir y cerrar de ojos, Barcelona reaccionó al gol tempranero del Alavés y consiguió remontar gracias a un golazo de Dani Olmo. Antes, Lamine Yamal había puesto el 1-1 parcial.

Noticia en desarrollo...

