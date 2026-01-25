Gol de Dani Olmo para el 1-0 del Barcelona vs. Real Oviedo. (Video: Movistar LaLiga / Foto: Getty Images)
En el momento más crucial del partido, Dani Olmo sacó un remate cruzado para poner el 1-0 del Barcelona sobre el Real Oviedo. ¡Golazo!

Noticia en desarrollo...

