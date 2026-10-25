Kylian Mbappé firmó su doblete y le devolvió la ventaja al Real Madrid frente al Barcelona con una gran definición tras un contragolpe. (VIDEO: DSPORTS)
Kylian Mbappé firmó su doblete y le devolvió la ventaja al Real Madrid frente al Barcelona con una gran definición tras un contragolpe. (VIDEO: DSPORTS)

volvió a golpear en el clásico español. A los 87 minutos, apareció dentro del área para marcar el 2-1 frente al y devolverle la ventaja al conjunto merengue en un momento decisivo del encuentro. La jugada nació de un contraataque que Eduardo Camavinga condujo hasta encontrar al delantero francés. Mbappé recibió el balón en el centro del área y sacó un remate de derecha que terminó en el fondo de la portería, desatando la celebración madridista.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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