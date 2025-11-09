Gol de Lamine Yamal para el 3-2 de Barcelona vs. Celta. (Video: Bein Sports)
Gol de Lamine Yamal para el 3-2 de Barcelona vs. Celta. (Video: Bein Sports)

El delantero encontró un balón de rebote y, a pesar de la marca de los defensas, vio un espacio para rematar a la portería. Con un ligero desvío del portero, puso el tercero de la visita.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS