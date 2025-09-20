Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Qué hizo! Golazo descomunal de Éder Militão para el 1-0 del Real Madrid vs. Espanyol
El Espanyol estaba teniendo un partido inteligente, controlando las incursiones peligrosas del Real Madrid y presionando en zonas claves para cortar cualquier intento de llegar al área de Marko Dmitrović. Sin embargo, pese a tener poca profundidad, los dirigidos por Xabi Alonso encontraron el camino para abrir la cuenta en el Estadio Santiago Bernabéu. Mientras rotaban el esférico de un lado a otro, la posesión llegó a los pies de Éder Militão en el momento justo y, en lugar de continuar con la acción hacia el otro sector, sacó un derechazo cruzado imposible de atajar (22′); fue un golazo de otro partido. Con este 1-0 parcial, los ‘Periquitos’ quedaron contra las cuerdas y tendrán que regular su estrategia para buscar revertir el marcador.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.