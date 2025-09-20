Gol de Éder Militão para el 1-0 del Real Madrid sobre el Espanyol. (Video: DSports / Foto: Getty Images)
Gol de Éder Militão para el 1-0 del Real Madrid sobre el Espanyol. (Video: DSports / Foto: Getty Images)

El estaba teniendo un partido inteligente, controlando las incursiones peligrosas del y presionando en zonas claves para cortar cualquier intento de llegar al área de Marko Dmitrović. Sin embargo, pese a tener poca profundidad, los dirigidos por Xabi Alonso encontraron el camino para abrir la cuenta en el Estadio Santiago Bernabéu. Mientras rotaban el esférico de un lado a otro, la posesión llegó a los pies de en el momento justo y, en lugar de continuar con la acción hacia el otro sector, sacó un derechazo cruzado imposible de atajar (22′); fue un golazo de otro partido. Con este 1-0 parcial, los ‘Periquitos’ quedaron contra las cuerdas y tendrán que regular su estrategia para buscar revertir el marcador.

