Gol de Eduardo Camavinga para el 2-0 del Real Madrid vs. Athletic. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Después de las dudas que dejó el equipo tras el 1-1 frente al Girona, Real Madrid tuvo una gran primera mitad ante el Athletic Club. Luego de que firmase el 1-0 con un soberbio derechazo, el mismo francés se hizo presente para el , aunque esta vez para asistir a Eduardo Camavinga. La jugada la inició Trent Alexander-Arnold desde la derecha, encontrando bien ubicado a ‘Kiki’; cuando algunos pensaban que el delantero iba a cabecear hacia el arco, cambió la dirección de la jugada y asistió a (42′). ¡Tremendo testarazo del volante! Unai Simón no pudo hacer nada para evitar el 2-0, por lo que los de Xabi Alonso se fueron al descanso con una justa ventaja.

