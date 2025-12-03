Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡El pase de Mbappé es medio gol! Camavinga marcó el 2-0 del Real Madrid vs. Athletic
Después de las dudas que dejó el equipo tras el 1-1 frente al Girona, Real Madrid tuvo una gran primera mitad ante el Athletic Club. Luego de que Kylian Mbappé firmase el 1-0 con un soberbio derechazo, el mismo francés se hizo presente para el 2-0, aunque esta vez para asistir a Eduardo Camavinga. La jugada la inició Trent Alexander-Arnold desde la derecha, encontrando bien ubicado a ‘Kiki’; cuando algunos pensaban que el delantero iba a cabecear hacia el arco, cambió la dirección de la jugada y asistió a Eduardo Camavinga (42′). ¡Tremendo testarazo del volante! Unai Simón no pudo hacer nada para evitar el 2-0, por lo que los de Xabi Alonso se fueron al descanso con una justa ventaja.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.