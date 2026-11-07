¡Siempre está! Golazo de Federico Valverde para el 1-0 del Real Madrid vs. Valencia. (Video: Dsports / Foto: Getty Images)
¡Siempre está! Golazo de Federico Valverde para el 1-0 del Real Madrid vs. Valencia. (Video: Dsports / Foto: Getty Images)

apareció para romper el cero en Mestalla y poner el 1-0 del ante Valencia. El mediocampista uruguayo sacó un potente derechazo que terminó en el fondo de la red, dejando sin opciones a Dimitrievski. Así, el conjunto dirigido por José Mourinho tomó la ventaja en el compromiso correspondiente a la fecha 12 de .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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