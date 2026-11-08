¡Igualdos! Gol de Fermín López para el 1-1 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
¡Igualdos! Gol de Fermín López para el 1-1 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

encontró el empate ante Atlético de Madrid gracias a un potente remate de al filo del descanso. Tras una serie de rebotes, el balón le quedó en la frontal del área y no dudó en sacar un disparo cruzado que dejó sin opciones a Jan Oblak. De esta manera, puso el 1-1 por la fecha 12 de LaLiga.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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