Gol de Fermín López para el 1-0 del Barcelona vs. Getafe. (Video: ESPN)
Gol de Fermín López para el 1-0 del Barcelona vs. Getafe. (Video: ESPN)

Con el empate por 1-1 entre el Real Madrid y Betis, en el saben perfectamente que necesitan vencer al para estirar a 11 la ventaja sobre los blancos. Con ese objetivo por delante, los azulgranas salieron con todo al Coliseum y consiguieron irse al descanso con una ventaja de 1-0 gracias al gol de (45′). La acción nación de una buena recuperación de Pau Cubarsí, quien le cedió la pelota a Pedri para que pueda dirigir el contragolpe culé. Con todo el tiempo y espacio del mundo, el volante le metió un pase filtrado a López para que decrete la ventaja visitante con una sutil definición.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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