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¡El pase de Lamine Yamal es medio gol! Cabezazo de Ferran Torres para el 1-0 del Barcelona vs. Espanyol
Luego de haber perdido por 2-0 a manos del Atlético de Madrid, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, en el Barcelona sabían perfectamente que el clásico frente al Espanyol era la excusa perfecta para lavarse la cara y mirar la vuelta contra los ‘Colchoneros’ con mayor optimismo. En ese sentido, para nadie fue una sorpresa ver la voracidad con la que salieron en busca del primer gol, el cual no tardó en llegar en la portería de Marko Dmitrović: tras un centro perfecto de Lamine Yamal desde la derecha, Ferran Torres se elevó en el área y no tuvo oposición para decretar el 1-0 a los 9′. En el amanecer del compromiso, los dirigidos por Hansi Flick confirmaron no solo que quieren levantarse del tropiezo europeo, sino también distanciarse en LaLiga, aprovechándose del empate por 1-1 del Real Madrid ante el Girona.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.