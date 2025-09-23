Gol de Franco Mastantuono para el 2-0 del Real Madrid vs Levante por LaLiga. (Video: ESPN)
Gol de Franco Mastantuono para el 2-0 del Real Madrid vs Levante por LaLiga. (Video: ESPN)

Después de la primera anotación que puso adelante al por sobre el Levante, otro de los grandes protagonistas de este partido no quiso quedarse atrás. Fue quien apareció con fineza de cara al arco, después de varios intentos en donde buscó el tan ansiado grito de gol. Era tan importante este compromiso, por la confianza que le daría para arrancar desde el pitazo inicial como una alternativa de ataque y solo lo reafirmó con un derechazo que dejó sin nada que hacer a Mathew Ryan que no llegó ni a rozar tremendo disparo que puso el argentino para meterse, también, a la historia del cuadro madrileño.

