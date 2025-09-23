Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡El primero! Gol de Franco Mantantuono para el 2-0 del Real Madrid vs Levante
Después de la primera anotación que puso adelante al Real Madrid por sobre el Levante, otro de los grandes protagonistas de este partido no quiso quedarse atrás. Fue Franco Mastantuono quien apareció con fineza de cara al arco, después de varios intentos en donde buscó el tan ansiado grito de gol. Era tan importante este compromiso, por la confianza que le daría Xabi Alonso para arrancar desde el pitazo inicial como una alternativa de ataque y solo lo reafirmó con un derechazo que dejó sin nada que hacer a Mathew Ryan que no llegó ni a rozar tremendo disparo que puso el argentino para meterse, también, a la historia del cuadro madrileño.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.