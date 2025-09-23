Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Formidable definición! Gol de Vinicius Jr. para el 1-0 del Real Madrid vs Levante
A pesar de que le costó a los ‘merengues’ abrir el marcador, era inminente la llegada del primer grito por los constantes ataques al área. Fue así que, el brasileño pudo encontrar el espacio para sacar un disparo con el empeine y meterla a la portería de su rival.
Gol de Vinicius Jr. para el 1-0 del Real Madrid vs Levante por LaLiga. (Video: ESPN)
Disputando la jornada 6 de LaLiga, el Real Madrid viajó a Valencia para visitar al Levante buscando mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones del campeonato. Pero cuando parecía que el partido se le hacía complicado por no poder marcar un gol para abrir el marcador, apareció Vinicius Jr. para sacar una genialidad que deslumbró a todos y dejó a toda la defensa del rival completamente sin nada que hacer tras el efecto que dio el balón.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.