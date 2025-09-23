Gol de Vinicius Jr. para el 1-0 del Real Madrid vs Levante por LaLiga. (Video: ESPN)
Disputando la jornada 6 de LaLiga, el Real Madrid viajó a Valencia para visitar al Levante buscando mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones del campeonato. Pero cuando parecía que el partido se le hacía complicado por no poder marcar un gol para abrir el marcador, apareció Vinicius Jr. para sacar una genialidad que deslumbró a todos y dejó a toda la defensa del rival completamente sin nada que hacer tras el efecto que dio el balón.

