Gol de Gabriel Jesus para el 3-1 del Barcelona vs. Betis. (Video: DSports / Foto: Getty Images)
Gol de Gabriel Jesus para el 3-1 del Barcelona vs. Betis. (Video: DSports / Foto: Getty Images)

Minutos ‘picantes en el Estadio La Cartuja. En el arranque de la etapa complementaria, a los 51′, el amplió su ventaja frente al después de una perfecta combinación entre y , quien finalmente terminó definiendo a place para poner el 3-1 parcial en un encuentro con un trámite parejo por los riesgos que asume el conjunto bético, pero donde el peso individual de los jugadores azulgranas se está haciendo sentir. Con esta asistencia, Lamine llegó a 10 pases de gol en lo que va de la temporada y se reafirma como uno de los mejores creadores de juego del mundo, otra faceta que complementa a sus nueve goles en el presente curso.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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