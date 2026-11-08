Gol de Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético de Madrid vs. Barcelona. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético de Madrid vs. Barcelona. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

Tras un primer acercamiento de Julián Álvarez que no pudo concretar, el volvió a intentarlo y esta vez encontró el gol. El delantero argentino recibió un gran centro, controló de gran manera y asistió a , quien apareció para definir y anotar el 1-0 ante Barcelona por LaLiga.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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