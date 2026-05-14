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¡Tremendo batacazo! Gol de Jude Bellingham puso el 2-0 del Real Madrid vs Real Oviedo
¡Tremendo batacazo! Gol de Jude Bellingham puso el 2-0 del Real Madrid vs Real Oviedo
Después de una consecución de pases cerca a la zona de peligro, con complicidad de Camavinga, Carvajal y Mbappé, apareció el atacante inglés para quitarse de encima hasta a dos jugadores y meterse al área sacando un perfecto disparo que sentenció la victoria.
Gol de Jude Bellingham puso el 2-0 del Real Madrid vs Real Oviedo. (Video: DSports)
Victoria necesaria para el Real Madrid en un Bernabéu que no perdona. Los dirigidos por Arbeloa lograron distanciarse 2-0 ante el Real Oviedo en un encuentro marcado por la hostilidad del ambiente tras el fracaso en el derbi español. Aunque el juego se mostró errático por momentos, el gol tempranero de Gonzalo García dio el oxígeno necesario para que, a falta de 10 minutos, apareciera la calidad individual de Jude Bellingham. El volante británico, que entró bajo una lluvia de silbidos, resolvió con potencia una acción individual para asegurar tres puntos que devuelven la confianza al equipo antes de cerrar la temporada 2025/26.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.