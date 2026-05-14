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¡Con asistencia de Brahim Díaz! Gol de Gonzalo García puso el 1-0 del Real Madrid vs Real Oviedo
¡Con asistencia de Brahim Díaz! Gol de Gonzalo García puso el 1-0 del Real Madrid vs Real Oviedo
Luego de una displicencia y error en salida del cuadro de Oviedo, Díaz logró encontrar el espacio para filtrar un pase y encontrar a García dentro del área, que tuvo el tiempo para acomodarse a su perfil y sacar el disparo rompiendo las redes del rival.
Gol de Gonzalo García puso el 1-0 del Real Madrid vs Real Oviedo por LaLiga. (Video: DSports)
El Santiago Bernabéu fue testigo de un momento especial con el protagonismo de Gonzalo García, quien adelantó al Real Madrid frente al Real Oviedo justo antes del entretiempo. En un partido que se le estaba atragantando al conjunto merengue, el canterano aprovechó la confianza depositada por Álvaro Arbeloa para firmar el 1-0. La jugada nació de una presión alta de Álvaro Carreras, cuyo robo en la salida asturiana permitió que Brahim Díaz sirviera una asistencia milimétrica. Gonzalo no perdonó y mandó el balón a la red, reafirmando que los jóvenes están listos para pelear por un puesto en el proyecto de la próxima temporada.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.