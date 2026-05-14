Gol de Gonzalo García puso el 1-0 del Real Madrid vs Real Oviedo por LaLiga. (Video: DSports)
Gol de Gonzalo García puso el 1-0 del Real Madrid vs Real Oviedo por LaLiga. (Video: DSports)

El Santiago Bernabéu fue testigo de un momento especial con el protagonismo de Gonzalo García, quien adelantó al frente al justo antes del entretiempo. En un partido que se le estaba atragantando al conjunto merengue, el canterano aprovechó la confianza depositada por Álvaro Arbeloa para firmar el 1-0. La jugada nació de una presión alta de Álvaro Carreras, cuyo robo en la salida asturiana permitió que sirviera una asistencia milimétrica. Gonzalo no perdonó y mandó el balón a la red, reafirmando que los jóvenes están listos para pelear por un puesto en el proyecto de la próxima temporada.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS