Gol de Kylian Mbappé puso el 1-0 del Real Madrid vs Alavés por LaLiga. (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé puso el 1-0 del Real Madrid vs Alavés por LaLiga. (Video: ESPN)

Kylian Mbappé sigue siendo el motor de su equipo en la lucha por el campeonato, a pesar de la diferencia que tiene con los ‘culés’, pone adelante al en el Santiago Bernabéu frente al . En una acción individual desde la frontal, el francés recortó hacia adentro y sacó un latigazo que, tras desviarse ligeramente en un defensor, descolocó por completo al guardameta visitante. Este gol representa su anotación número 24 en lo que va de la temporada local, consolidando su importancia en la ofensiva y manteniendo intactas las aspiraciones de título para su club.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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