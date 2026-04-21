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¡Desde fuera del área! Gol de Kylian Mbappé puso el 1-0 del Real Madrid vs Alavés
Kylian Mbappé sigue siendo el motor de su equipo en la lucha por el campeonato, a pesar de la diferencia que tiene con los ‘culés’, pone adelante al Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Alavés. En una acción individual desde la frontal, el francés recortó hacia adentro y sacó un latigazo que, tras desviarse ligeramente en un defensor, descolocó por completo al guardameta visitante. Este gol representa su anotación número 24 en lo que va de la temporada local, consolidando su importancia en la ofensiva y manteniendo intactas las aspiraciones de título para su club.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.