Gol de Kylian Mbappé para el 2-0 del Real Madrid sobre el Espanyol. (Video: DSports / Foto: Getty Images)
En el amanecer del segundo tiempo, Kylian Mbappé recibió de Vinícius Júnior y no dudó en sacar un derechazo para firmar el 2-0 del Real Madrid sobre el Espanyol.

Noticia en desarrollo...

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

