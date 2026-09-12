Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs. Rayo Vallecano. (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs. Rayo Vallecano. (Video: ESPN)

llegó al Estadio Santiago Bernabéu con la consigna de complicarle la tarde al , pero terminó ocurriendo todo lo contrario, pues a los 14′ una desafortunada falta de Florian Lejeune sobre Álvaro Carreras cambió la dinámica del compromiso. El defensor del conjunto visitante calculó mal al barrerse, dejándole en bandeja el 1-0 a los merengues. Así pues, se paró frente a Emil Audero y no perdonó, decretando el primero de la noche para los dirigidos por José Mourinho. Con este tanto, el francés llegó a los seis goles en lo que va de la temporada, cinco de ellos por LaLiga.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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