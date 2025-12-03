¿Quién es el mejor futbolista del mundo en este arranque de temporada? ¿Quién es el jugador más determinante y que su sola presencia es capaz de llenar de pavor a toda la línea defensiva rival? Por ahí podríamos pensar en Erling Haaland, con su bestial arranque goleador con el Manchester City. Sin embargo, el noruego solo estaría en la cima de la disputa si no existiera alguien como Kylian Mbappé, quien hoy por hoy es indiscutiblemente el MVP de lo que va de la campaña 2025-26 en Europa. No solo por los goles que marca jornada tras jornada en LaLiga, sino también por lo decisivo que es en los últimos metros, ya sea jalando marcas o retrocediendo a los zagueros que tiene enfrente. Si bien el rendimiento colectivo del Real Madrid está dejando mucho qué desear, con duras críticas a Xabi Alonso, el francés lleva apagando más de un incendio. Este miércoles, como para no perder la costumbre, se hizo presente marcando el 1-0 parcial sobre Athletic Club (7’), luego de controlar con calidad un pase largo de Trent Alexander-Arnold e irse con todo al corazón del área; tras dejar en el suelo a Íñigo Lekue y enganchar a Aymeric Laporte, ‘Kiki’ sacó un derechazo infernal imposible para Unai Simón. ¡Golazo!