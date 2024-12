Kylian Mbappé se destacó este domingo con un golazo en el encuentro entre el Real Madrid y el Getafe, correspondiente a la fecha 15 de LaLiga, disputado en el Santiago Bernabéu. El francés, a pesar de mostrar destellos de calidad, no ha conseguido aún asentarse por completo en la ofensiva del equipo y atraviesa un momento complicado, tras haber fallado un penal en la derrota frente al Liverpool por la UEFA Champions League.

El entrenador Carlo Ancelotti salió en defensa de Mbappé después de esa derrota en Anfield, señalando que el problema no era individual. “Es un problema colectivo y no individual. Me pueden criticar, pero la dinámica del equipo está bien, ha mejorado mucho. Tenemos que tener en cuenta que nos faltan muchos jugadores. La idea de tener paciencia es la correcta”, declaró el técnico, dando su apoyo al delantero y a todo el grupo.

El gesto de Mbappé de ceder el penal a Jude Bellingham, quien anotó el 1-0 para el Real Madrid, fue una clara muestra de la falta de confianza que atraviesa el atacante. Sin embargo, pocos minutos después, Mbappé mostró su clase al ganarle la posición a Juan Iglesias y rematar con precisión desde fuera del área para colocar el 2-0 en el marcador, aumentando la ventaja para los merengues.

Este gol significó un alivio para Mbappé, quien aún no termina de brillar como se esperaba en su nueva etapa con el Real Madrid. A pesar de los altibajos, este tanto le trajo algo de tranquilidad y lo posicionó como un jugador clave en el partido, reflejando su calidad a pesar de la falta de continuidad en su rendimiento.

Kylian Mbappé volvió a anotar con Real Madrid. (Foto: AFP)





¿Qué se viene para Real Madrid?

A poco de terminar el 2024, Real Madrid buscará acortar la distancia con Barcelona, equipo líder de LaLiga y que viene cumpliendo una excelente temporada. Los ‘merengues’ también disputan la Champions League, torneo en el que se mantienen firmes por clasificar a los octavos de final.

El próximo partido de los dirigidos por Carlo Ancelotti será este miércoles 4 de diciembre ante Athletic Club de Bilbao en el Estadio de San Mamés. Posteriormente, volverá a ser visitante en el plano local ante Girona el sábado 7 de diciembre.





TE PUEDE INTERESAR